Cruzeiro tem 5 desfalques para jogo contra o Ceará nesta quarta-feira (25); veja provável escalação

O Cruzeiro encara o Ceará nesta quarta-feira (25), às 19h30, na Arena Castelão, sem 5 atletas do elenco principal. O zagueiro Léo (fratura na clavícula), o volante Ariel (inflamação no pé), o meia Rodriguinho (aprimoramento físico), o lateral Edílson e o atacante Sassá. Os dois últimos não foram relacionados por opção do treinador Rogério Ceni.

Edílson não participa de uma partida da Raposa desde a derrota por 4 a 1 para o Grêmio, no começo de setembro. Desde que Ceni chegou em Belo Horizonte, o lateral direito só foi titular nesta oportunidade dentre os 7 jogos que o novo treinador comandou.

Apesar dos desfalques, o Cruzeiro tem a volta de Dedé na zaga, recuperado de entorse no tornozelo. Dessa forma, os 11 de Ceni nesta 21ª rodada contra o Vovô devem ser: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Dodô (Thiago Neves) e Robinho; David (Ezequiel) e Pedro Rocha.

Somente 4 pontos distanciam as duas equipes na tabela do Brasileirão, com o Alvinegro em 14º (22 pontos), enquanto o time de BH está no Z-4, em 18º (18 pontos).