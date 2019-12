Cruzeiro tem 4 desfalques para jogo decisivo contra o Palmeiras

O Cruzeiro perdeu por 2 a 0 para o Grêmio nesta quinta-feira (5), complicando ainda mais sua situação na Série A do Brasileirão. Contra o Palmeiras, neste domingo (8), o time de Adílsin Batista não conta com 4 atletas: os laterais Edilson e Egídio e o volante Ariel Cabral levaram o 3º cartão amarelo, enquanto o meia Robinho sofreu lesão total no ligamento colateral medial do joelho. O lateral esquerdo foi expulso nesta quinta-feira ao receber a 2ª advertência.

Para as posições de Edílson e de Egídio, Orejuela e Dodô devem ser os resoectivos substitutos. No meio campo, Jádson ou Ezequiel devem entrar enquanto Pedro Rocha pode assumir a ponta.

O confronto contra o Palmeiras, que luta com o Santos para garantir um vice-campeonato, ocorre no Mineirão, às 16h. A Raposa tem a obrigação de vencer o Porco além de secar o Ceará, que encara o Botafogo, também às 16h, dependendo somente de um empate para rebaixar, pela 1ª vez, o time mineiro. O Vovô tem 38 pontos na tabela de classificação, 2 a mais que o Cruzeiro.