Cruzeiro e Ceni não chegam a acordo sobre multa rescisória

Rogério Ceni é técnico do Fortaleza, mas ainda tem uma pendência para acertar com o ex-clube, o Cruzeiro. Mesmo inscrito no BID pelo time cearense, o comandante ainda não conseguiu se desligar financeiramento do time mineiro. O motivo: a equipe não tem como pagar a multa rescisória de R$ 1,8 milhão pela demissão antecipada.

O ex-goleiro foi desligado da Raposa, na última quinta-feira (26), por conta de um desentendimento com parte do elenco. O estopim foi uma discussão nos vestiários da Arena Castelão após o empate em 0 a 0 com o Ceará, pela 21ª rodada.

Anunciado pelo Cruzeiro no início de agosto, com o clube pagando R$ 1 mi para liberá-lo do Fortaleza, o time o desligou antes de dezembro de 2020, o que acarretou na multa. A proposta mineira era quitar a dívida em 12 parcelas mensais. Ceni, no entanto, recusou a oferta.

Ao GloboEsporte.com, a diretoria da equipe informou que não pode comentar o distrato, por cláusulas de confidencialidade. Retornado ao Fortaleza, o ex-goleiro apenas readequou o contrato que já tinha assinado, tendo vínculo com o Leão apenas até dezembro, quando se encerra a Série A do Brasileiro.

O salário atual é de R$ 250 mil por mês, enquanto o Cruzeiro pagava R$ 460 mil. Ao todo, a Raposa gastou R$ 76 mil por cada dia de Ceni no clube.