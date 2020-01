O Guarani de São Paulo acertou a contratação do ex-lateral direito do Ceará, Cristovam. O defensor chega no Bugre nesta terça-feira (14) para realizar, conforme apurado pelo GloboEsporte.com. A inteção do clube paulista é contar com o atleta para o Campeonato Paulista.

Pelo Vovô, Cristovam participou de 15 partidas, 12 como titular, onde também atuou improvisado na lateral esquerda. Para sua posição, o Alvinegro trouxe Carlos Eduardo, da Chapecoense.