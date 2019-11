Cristo Redentor surge 'rubro-negro' antes da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhou as cores vermelho e preto do Flamengo, às vésperas da grande final da Libertadores, na noite desta sexta-feira (22).

O monumento recebeu a projeção das luzes com as cores do rubro-negro carioca e reforçou a torcida pelo clube que enfrenta o River Plate, às 17h deste sábado (23), na cidade de Lima, no Peru.

Em sua conta no Instagram, o Flamengo fez menção ao Cristo "vestido" com a camisa do time. "Manto Sagrado. Literalmente.", diz a publicação.

Confira outras imagens: