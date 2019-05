Cristiano Ronaldo não descarta ser treinador no futuro

Ctacante português da Juventus, Cristiano Ronaldo garantiu que quer "surpreender as pessoas" em campo e que não descarta ser treinador algum dia, em uma entrevista com a revista Icon, do El País. "Eu vejo o futebol como uma missão: entrar em campo, ganhar, me tornar melhor", afirmou Cristiano na entrevista, acrescentando que segue sentindo a pressão de fazer o melhor e impressionar.

"Existe uma pressão a mais. As pessoas estão sempre julgando: 'Ele já está acabado. Tem 33, 34, 35 anos, tem que parar'. E você quer surpreender as pessoas: 'el bicho' continua aqui", garantiu 'CR7'.

"Sei que as pessoas estão com uma escopeta esperando que Cris erre um pênalti ou que fracasse em uma partida crucial. Mas faz parte da vida e preciso estar preparado. Estou preparado há muitos anos", acrescentou o atacante da 'Juve'.

"Quando vim para Madrid, era o jogador mais caro da história. Nos últimos 10, 12 anos, sempre tive essa pressão adicional em cima de mim", explicou.

Perguntado sobre por que ninguém pergunta a ele se não considera a opção de ser treinador quando pendurar as chuteiras, o astro português não hesitou: "não descarto".

Apesar de sua saída do Real Madrid e os problemas com o fisco que enfrentou na Espanha, Cristiano abriu recentemente uma clínica de implantes de cabelo na capital espanhola.

"Os espanhóis me trataram bem. Queria dar a eles alguns postos de trabalho", garantiu.

"Eu vou com a cabeça erguida, sei que as pessoas gostam de mim, sabem que eu dei muito ao clube (Real Madrid) e o clube me deu muito. Na rua me dizem: 'Cris, volta para casa, esta casa é sempre sua'". Eu gosto de ouvir isso", concluiu.