Cristiano Ronaldo elogia Neymar e torce por uma temporada melhor do brasileiro: "Seja feliz"

O atacante português Cristiano Ronaldo elogiou Neymar em entrevista ao jornal espanhol "Marca". Revelando ter uma boa relação com o brasileiro, o craque da Juventus-ITA disse acreditar que o atacante vai seguir no Paris Saint-German (PSG) e torce para que o atleta seja feliz com o futebol.

"Eu não sei (onde vai jogar), ele é um ótimo jogador e eu me dou muito bem com ele. Nós gravamos juntos recentemente. Mas há muita conversa sobre ele, para Madrid, Barça, Juve. É o trabalho da imprensa, porque é necessário vender, mas acho que ele vai ficar em Paris e, se não for assim, que busque onde seja feliz e possa expressar seu futebol", ressaltou.

Cristiano Ronaldo também desejou uma melhor temporada ao atacante brasileiro, que sofreu com seguidas lesões na última temporada europeia. Neymar teve uma contusão no tornozelo e sofreu duas fraturas no pé direito.

"Que ele não tenha lesões, porque está acontecendo e tem que se preocupar. Eu me preocupo porque gosto de ver o garoto jogando. Independentemente de onde ele jogue, que se cuide e não tenha lesões, isso que eu desejo para ele", declarou.

Os atletas rivalizaram por cinco anos no Campeonato Espanhol, quando Neymar atuou no Barcelona, enquanto Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid. Com contrato no PSG até 2022, o brasileiro afirmou que deseja mudar de clube, mesmo participando da pré-temporada com a equipe francesa na China.