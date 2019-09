Cristiano Ronaldo chora em entrevista ao ver vídeo de seu pai

O atacante Cristiano Ronaldo ficou bastante emocionado e chorou durante entrevista a um tradicional programa da TV britânica. Na ocasião, o astro português assistiu a um vídeo inédito do pai, José Diniz Aveiro, que morreu quando o jogador tinha 19 anos.

"É triste ser o número 1 e ele não ter visto nada. Ele não me viu receber prêmios", disse o jogador da Juventus durante participação no Good Morning Britain, da emissora ITV. "Minha família viu, minha mãe, meus irmãos, meu filho mais velho, mas o meu pai não viu nada", acrescentou, chorando.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR