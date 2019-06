Cortado após lesão, Neymar visita seleção brasileira em São Paulo

Cortado do elenco que disputa a Copa América após lesão no tornozelo, Neymar visitou o hotel da seleção brasileira nesta sexta (21), em São Paulo. Durante a visita, conversou com funcionários, amigos como Coutinho e Daniel Alves e o técnico Tite. Em parte do vídeo divulgado pela CBF, Tite questiona o atacante sobre a recuperação da ruptura de ligamentos do tornozelo direito. Neymar responde afirmativamente. "To me recuperando bem sim".

O jogador sofreu a lesão no último dia 5, durante amistoso diante do Qatar. O corte veio em meio a um turbilhão que atingiu a vida pessoal de Neymar, acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. O substituto convocado por Tite foi Willian, do Chelsea. Sem seu camisa 10 original, o comandante tem utilizado David Neres, do Ajax, e Richarlison, do Everton, ao lado de Roberto Firmino no setor ofensivo.

A seleção treina nesta sexta na Arena Corinthians, às 17h15. O estádio será palco do terceiro e último confronto pela primeira fase da Copa América, diante do Peru, neste sábado (22), às 16h.