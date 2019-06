Corrida da Unifor chega à 27ª edição neste domingo; confira vencedores

27ª Corrida de Rua UniforJosé Leomar 27ª Corrida de Rua UniforJosé Leomar 27ª Corrida de Rua UniforJosé Leomar 27ª Corrida de Rua UniforJosé Leomar 27ª Corrida de Rua UniforJosé Leomar

A 27ª edição da Corrida de Rua Unifor foi realizada na manhã deste domingo (2) no entorno e dentro do campus da Universidade de Fortaleza. Cerca de 3 mil atletas participaram do tradicional evento esportivo nas modalidades 5 km, 10 km e a destinada a pessoas com deficiência.

Quem correu os 10 km passou pelas avenidas Washington Soares, Eng. Santana Júnior, Pe. Antônio Tomás, Sebastião de Abreu e novamente Washington Soares, até chegar à pista de atletismo da Unifor.

Já os corredores dos 5 km saíram da Av. Dr. Valmir Pontes e contornaram o Centro de Eventos do Ceará, chegando à pista de atletismo. As provas deste domingo foram homologadas pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt).

As corridas de 5 km e 10 km foram divididas em três categorias: Geral, Universitários e Funcionários do Grupo Edson Queiroz. A organização do evento e seguranças ficaram distribuídos em todo o circuito, que foi fechado para garantir maior segurança aos atletas. O circuito contou ainda com pontos de hidratação a cada 2,5 km.

Prova dos 5 km

O primeiro a cruzar a linha de chegada dos 5 km foi Lucas Paulo Ferreira Barbosa, natural de Pernambuco. “Eu gostaria de agradecer a Prefeitura de Garanhuns por todo o apoio dado à nossa equipe, a Bingo Corridas e principalmente ao meu professor, que ficou em 2° lugar. Sem muita gente eu não estaria aqui”, afirma Lucas.

Na sequência, Jair José da Silva e Marcelo José da Silva, chegaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

No feminino, a atleta Maria de Fátima Morais Pereira, natural de Juazeiro do Norte, membro da equipe ACAV, cruzou a linha de chegada em 1º lugar, na modalidade 5km. A atleta fala sobre a satisfação de chegar em primeiro.

Já venho correndo nessa prova há algum tempo, mas é a primeira vez que venço, depois de muito treinamento. Foi muito bom. Agora é só alegria

Em seguida, cruzaram a linha de chegada Maria Regina Santos Seguins, em segundo lugar, e Larisse do Nascimento Sousa, em terceiro.

Prova dos 10 km

O primeiro a cruzar a linha de chegada na prova dos 10 km foi o atleta Joilson Bernardo. Para ele, a disputa foi bem acirrada. “Fiquei satisfeito com o primeiro lugar, pois a gente estava numa disputa grande até os 7 km, e eu consegui fazer uma boa saída e ter vantagem em relação aos meus adversários, que também são meus colegas”, relata o atleta.

“O meu tempo não foi tão bom quanto eu esperava, mas o objetivo era chegar entre os três primeiros e, graças a Deus, consegui uma vitória”, diz Joilson.

Em seguida chegaram os atletas Ubiratan José dos Santos e Marcos Antônio Pereira, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

No feminino, Aline Prudêncio de Freitas foi a campeã da prova dos 10 km, da equipe Força Falcão de Atletismo. Segundo ela, a prova foi bastante disputada. “Foi um percurso bem intenso, até porque a segunda colocada chegou a uns 10m de distância em relação a mim, então foi uma prova bastante disputada hoje”, explica.

“Estou muito feliz com o resultado, até porque hoje é o aniversário do meu professor e eu pude comemorar dando esse presente para ele”, diz Aline.

Na sequência, cruzaram a linha de chegada Antônia Bernadete Lins da Silva e Miriam Franco da Silva, respectivamente em 2º e 3º lugares.

Premiação

A premiação teve dinheiro, medalhas e troféus. Os primeiros colocados na corrida de 5 km receberam R$ 1.500,00 (1º lugar), R$ 1.000,00 (2º lugar) e R$ 500,00 (3º lugar). Já os primeiros colocados da corrida de 10 km receberam R$ 2.500,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.500,00 (3º lugar).

Todos os competidores, incluindo as provas de 5 e 10 km e de necessidades especiais, receberam medalhas. Os troféus foram entregues para os três primeiros colocados em cada categoria e naipe da prova de 5 km e 10 km.

Pelotão especial

A competição destinada às pessoas com necessidades especiais reuniu crianças, adultos e familiares que torceram entusiasmados todo o percurso de 800 metros, incluindo trechos de ruas internas do Campus e da pista do Estádio de Atletismo da Unifor. As entidades com maior número de participantes receberam troféus e participaram de sorteio de produtos da Esmaltec. Os funcionários do Grupo Edson Queiroz e alunos da Unifor também receberam troféus.

As três primeiras entidades a cruzarem a linha de chegada foram: Escola Eunice Weaver (1º), Centro de Profissionalização de Convívio da pessoa com Deficiência (2º) e Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú (3º).

Confira lista de vencedores da 27° Corrida de Rua Unifor:

Prova dos 10 km – Feminino

1º) Aline Prudêncio de Freitas

2º) Antônia Bernadete Lins da Silva

3º) Miriam Franco da Silva

Prova dos 10 km – Masculino

1º) Joilson Bernardo

2º) Ubiratan José dos Santos

3º) Marcus Antônio Pereira

Prova dos 5 km – Feminino

1º) Maria de Fátima Moraes Pereira

2º) Maria Regina Santos Seguins

3º) Larisse do Nascimento Sousa

Prova dos 5 km - Masculino

1º) Lucas Paulo Ferreira Barbosa

2º) Jair José da Silva

3º) Marcelo José da Silva