Corrida da Unifor chega à 27ª edição neste domingo

A 27ª edição da Corrida de Rua Unifor foi realizada na manhã deste domingo (2) no entorno e dentro do campus da Universidade de Fortaleza. Cerca de 3 mil atletas participaram do tradicional evento esportivo nas modalidades 5 km, 10 km e a destinada a pessoas com deficiência.

Quem correu os 10 km passou pelas avenidas Washington Soares, Eng. Santana Júnior, Pe. Antônio Tomás, Sebastião de Abreu e novamente Washington Soares, até chegar à pista de atletismo da Unifor. Já os corredores dos 5 km saíram da Av. Dr. Valmir Pontes e contornaram o Centro de Eventos do Ceará, chegando à pista de atletismo. As provas deste domingo foram homologadas pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt).

A corrida geral, de 5 km e 10 km, foi dividida em três categorias: Geral, Universitários e Funcionários do Grupo Edson Queiroz. A organização do evento e seguranças ficaram distribuídos em todo o circuito, que foi fechado para garantir maior segurança aos atletas. O circuito contou ainda com pontos de hidratação a cada 2,5 km.