Corrida da Advocacia ocorre neste domingo (11), com largada na Praça da OAB

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) realiza no próximo domingo (11), a Corrida da Advocacia. A Corrida está registrada como prova oficial pela Federação Cearense de Atletismo e contará com três percursos de 3, 5 e 10 Km, com as categorias individuais advogado, geral, cadeirantes e paratletas.

"O objetivo é que a corrida faça parte do calendário de grandes eventos da advocacia, pois atividades como essa, geram um estímulo para a prática do esporte na cidade, além de ser uma excelente oportunidade de reunir a população e a advocacia em um dia repleto de atividades voltadas para a saúde”, conta o presidente da CAACE, Sávio Aguiar.

A prova terá sua arena de largada e chegada na Praça da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com programação iniciando às 5 horas com a concentração dos atletas. O encerramento contará com atividades culturais e entrega da premiação no pódio.

A entrega dos kits acontece na sexta e sábado (09 e 10/08), das 08 às 18 horas, na sede da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESACE). No mesmo local e dias, irá ocorrer ainda inscrições presenciais para os interessados em participar da competição.

Serviço:

Data: 11 de agosto (domingo)

Local: Praça da OAB (Av. Washington Soares, 6342 - Edson Queiroz)

Horário: A partir das 5h

Entrega de kits e inscrições presenciais (09 e 10/08): Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESACE) – Av. Whashington Soares, 800. Sala 03, de 08 às 18 horas.