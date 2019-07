Corpo é encontrado na casa de jogador do Arsenal, diz jornal

Um corpo foi encontrado no pátio da casa do jogador Mohamed Elneny, do Arsenal-ING, neste domingo (28). A residência fica localizada na cidade de Mahalla al-Kubra, distante quase 100 km de Cairo, no Egito.

Segundo publicação do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o cadáver foi encontrado pelo pai do atleta, que não reconheceu o corpo. As autoridades foram acionadas e investigam o caso. A principal suspeita é que o homem tenha morrido eletrocutado ao tentar roubar cabos elétricos da casa do jogador.

Elneny defendeu a seleção egípcia durante a Copa Africana de Nações, em junho. O jogador está participando da pré-temporada com o Arsenal nos Estados Unidos e soube do incidente por telefone.