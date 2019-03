Corpo de goleiro Gordon Banks é velado na Inglaterra

O lendário goleiro inglês Gordon Banks recebeu uma última homenagem nesta segunda-feira (4). O Stoke City, clube em que o jogador atuou por cinco temporadas, realizou um funeral aberto para os torcedores, na cidade de Stoke-on-Trent, 20 dias após sua morte.

Parte das arquibancadas do estádio estiveram totalmente ocupadas por fãs, que formaram a frase "Well Be With You" (estaremos com você, na tradução do inglês), com cachecóis. Também foram depositadas flores, camisas e outros objetos no portão do estádio, onde há uma estátua do ex-goleiro.

The world of football will say farewell to an icon today with the funeral of Gordon Banks OBE. @JackButland_One and three of his peers are joining forces to play a key role #gordonbanks



👉https://t.co/NMS7lGCQ1D pic.twitter.com/ikGa8u5JOh — Stoke City FC (@stokecity) 4 de março de 2019

A cerimônia foi transmitida pelo site do clube e diversas personalidades do esporte marcaram presença. Entre os nomes que compareceram ao funeral estão Geoff Hurst, Peter Coates, Roger Hunt e Bobby Charlton, além de goleiros da atualidade, como Kasper Schmeichel, Joe Hart, Jack Butland e Joe Anyon, a maioria do elenco do próprio Stoke City e o técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate.

"Conheci Gordon de perto nos últimos anos e é uma grande honra para mim ser uma das pessoas a carregar seu caixão. Tenho certeza de que os outros rapazes sentem o mesmo e somos gratos à família de Gordon por nos confiar um papel tão importante. É uma emoção incrível e a chance de celebrar um homem maravilhoso", disse Jack Butland, goleiro do Stoke City.

Gordon’s heart will always be with Stoke City. The cortège will now undertake a 10-mile route throughout the city. #GordonBanks pic.twitter.com/cKYwUj565e — Stoke City FC (@stokecity) 4 de março de 2019

Fama internacional

Gordon Banks foi autor da "defesa do século" durante a Copa do Mundo de 1970, contra o Brasil. Pelé, autor do cabeceio defendido pelo goleiro inglês, foi um dos que prestou tributos à lenda inglesa. A causa da morte aos 81 anos não foi divulgada, mas desde dezembro de 2015 ele lutava contra um câncer renal.