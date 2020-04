Coronavírus: Robinson de Castro estima prejuízo no Ceará de até R$ 7 milhões

A diretoria do Ceará trabalha para reduzir o impacto financeiro durante a pandemia do novo coronavírus. Com as contas em dia no mês de março, o presidente do clube, Robinson de Castro, estima que o prejuízo mensal de até R$ 7 milhões no Vovô com a paralisação das competições.

"Uma situação atípica, imprevisível, não tem como fazer um planejamento de médio ou longo prazo. Conseguimos vencer o mês de março, quitar os compromissos e estamos com uma perda de R$ 5 ou 7 milhões. Preocupação grande porque os patrocinadores estão pedindo redução, retardo de pagamento", revelou em entrevista ao programa Troca de Passes, do SporTV.

Sem demitir nenhum funcionário e pagando o salário do elenco através de um acordo de redução dos vencimentos, o planejamento estratégico para manter toda a estrutura da instituição é até o fim do mês. Caso a situação se estenda para maio, Robinson admitiu que o panorama econômico será afetado em Porangabuçu.

"Acho que vamos vencer abril, mas se aumentar para maio aí acende a luz vermelha, o que para nós há muito tempo não acende. O Ceará é organizado, paga os compromissos, tem a folha em dia de jogadores e funcionários. Não temos dívida trabalhista com credor nenhum e nosso passivo é o menor, resume ao Profut, R$ 8 milhões, para nós, com essa disciplina fiscal, nos acostumamos a manter as contas em dia", aponta.

O Ceará concedeu férias ao elenco principal até o dia 30 de abril e está com todas as demais categorias do time suspensas. A diretoria aguarda uma definição de prazos sobre o retorno das competições para estabelecer um novo planejamento.