Coronavírus: FCF decidirá futuro do Campeonato Cearense na quarta (18)

Os próximos dias do Campeoanto Cearense, no contexto da pandemia de coronavírus, serão decididos nesta quarta-feira (18). A Federação Cearense de Futebol (FCF) marcou uma reunião com os clubes locais para decidir sobre a continuidade do torneio em reunião na própria entidade.

A decisão, de continuidade ou suspensão, terá a chancela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Neste domingo (15), a instituição decidiu suspender por prazo indeterminado todas as competições nacionais para previnir a propagação do doença. A medida entra em vigor a partir de segunda-feira (16) e vale para Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

Na mesma nota, a CBF informou que "as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local". Logo, cada Estadual pode receber uma orientação diferente.

Na data da reunião da FCF, no entanto, há uma partida pré-agendada. Pela 6ª rodada, Fortaleza e Guarany de Sobral se enfrentam às 21h30, no Junco, em Sobral. Na semana seguinte, Caucaia e Atlético/CE ocorre no domingo (22), às 16h, no PV, além de Barbalha e Ceará na quarta (25), no Inaldão.