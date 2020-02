Coronavírus faz Olimpíada adiar treinamento de voluntários

A organização da Olimpíada de Tóquio comunicou, nesta sexta (21), que o treinamento dos voluntários, programado para começar neste sábado (22), foi adiado. Os eventos paralelos que estão relacionadas à competição também serão reavaliados. A mudança aconteceu por causa da epidemia de coronavírus. É o primeiro evento diretamente ligado aos Jogos Olímpicos a ter a data alterada por causa da doença descoberta na China.

No início deste mês, o CEO da Olimpíada, Toshiro Muto, disse estar "terrivelmente preocupado" com o crescimento da epidemia, mas descartou que ela vá provocar mudanças na programação das competições, que começam em 24 de julho e terminam em 9 de agosto. A Paraolimpíada vai acontecer de 25 de agosto a 6 de setembro.

Nesta terça (18), o Comitê Organizador reafirmou que as medidas não terão influência na Olimpíada em si. A maior preocupação da organização é que o alcance do coronavírus possa influir na liberdade de movimentação de pessoas durante os Jogos.

"O Comitê Organizador continua a trabalhar com todas as autoridades e está preparado para uma Olimpíada segura em Tóquio", diz o texto divulgado.

Seguindo a política de saúde do governo japonês para evitar o aumento do alcance da epidemia, a organização afirma que vai analisar a necessidade de realizar eventos externos relacionados aos Jogos.

Apenas na China, a doença já matou mais de 1.800 pessoas e infectou cerca de 72 mil.