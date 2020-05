Coronavírus: CFO será utilizado para atendimento de pacientes em Fortaleza

Além do estádio Presidente Vargas, outro equipamento esportivo de Fortaleza será utilizado como hospital para pacientes com coronavírus. O Centro de Formação Olímpica (CFO) servirá como ponto de suporte no combate ao Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira (1).

Segundo o governador, o equipamento servirá para auxiliar no atendimento de pessoas que estão com sintomas menos graves, evitando sobrecarga em outros pontos especializados no atendimanto a pacientes com Covid-19.

"Nós vamos aproveitar o Centro de Formação Olímpica para ampliar a rede de atendimento aqui em Fortaleza nos próximos dias. Essa foi uma decisão tomada hoje (sexta-feira) por nós, para garantirmos também que as pessoas com casos menos graves possam ser atentidas. Vamos ampliar essa rede através do CFO", disse o Camilo, em entrevista coletiva no Palácio da Abolição.

Detalhes sobre a utilização do CFO não foram previamente divulgados, o que deverá ocorrer nos próximos dias.