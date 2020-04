Coronavírus cancela cerca de metade dos eventos esportivos de 2020

Um estudo apontou que quase metade dos eventos esportivos do mundo em 2020, aproximadamente 47%, foram cancelados devido à pandemia do novo coronavírus. Mesmo que o índice de atletas contaminados seja restrito, as programações foram afetadas com o risco de contágio da covid-19.

A pesquisa é da agência de marketing norte-americana Two Circles. Pelos dados, somente 26.424 atividades serão concluídas até o fim do ano, sem contar a possibilidade de que mais torneios sejam canceladas conforme a doença se espalha globalmente. Para a temporada, havia 48.803 competições agendadas.

No Brasil, os torneios de futebol estaduais e nacionais foram suspensos por tempo indeterminado Foto: divulgação

Com a interrupção, a indústria global do esporte irá render R$ 392 bilhões (US$ 73,7 bilhões) em receitas. O montante representa cerca de R$ 328 bilhões (US$ 61,6 bilhões) a menos do projetado para 2020. Em 2019, o mesmo setor da indústria gerou R$ 686 bilhões (US$ 129 bilhões) em receita e previa um crescimento de 4,9%.

"Embora o esporte ao vivo esteja interrompido, todos os cantos da indústria do esporte continuarão sentindo essa dor financeira significativa, mas estamos certos de que ele retornará, seja a portas fechadas ou com casas cheias, a economia esportiva prosperará mais uma vez", afirmou Balch.

A agência Two Circles trabalha diretamente com mais de 300 organizações ao redor do mundo, incluindo as responsáveis pelos torneios Inglês e francês de futebol, além do evento de Wimbledon.