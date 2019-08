Corinthians terá três desfalques contra o Ceará, na 18ª rodada do Brasileirão

No próximo dia 7 de setembro, o Ceará vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, em jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão, na Arena Corinthians. Peças importantes da equipe paulista, Sornoza, Fagner e Pedrinho são desfalques certos. Os jogadores foram convocados, respectivamente, pela seleção do Equador, Seleção Brasileira e seleção Olímpica do Brasil para os jogos amistosos realizados no mês de setembro.

Sempre lembrado na lista do técnico Tite, Fagner estará junto a seleção principal para os confrontos com a Colômbia, no dia 6, em Miami, e o Peru, no dia 10, em Los Angeles. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o jovem Pedrinho também fica de fora do duelo contra o Vovô. Nos dias 5 e 9 de setembro, a seleção olímpica enfrenta Colômbia e Chile, na sequência. Jogos serão no estádio Pacaembu, na capital paulistana.

O meia Sornoza, adquirido pelo time paulista nesta temporada, foi convocado pela seleção do Equador é a terceira ausência no time do Parque São Jorge. O equatoriano estará com a seleção nacional para os amistosos diante do Peru, no dia 5, e Costa Rica, no dia 10.

Como os amistosos são datas Fifa, não é permitida a desconvocação dos atletas. Desta forma, o treinador Fábio Carille não contará com os três jogadores para o duelo contra o Ceará, no próximo dia 7, na Arena Corinthians, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para às 11h.