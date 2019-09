Corinthians tem cinco desfalques para jogo contra o Ceará

O técnico Fabio Carille tem dúvidas para montar o Corinthians que enfrenta o Ceará no próximo sábado (7), às 11 horas, em Itaquera, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro. Para o duelo, o comandante conta com cinco desfalques: o lateral Fagner, os meias Sornoza e Araos, e os atacantes Everaldo e Pedrinho.

Dentre os nomes listados, o único que está no departamento médico é Everaldo, com uma pubalgia. Fagner e Pedrinho estão defendendo a seleção brasileira principal e olímpica, respectivamente, enquanto Sornoza foi convocado pelo Equador, e o Araos pelo Chile.

O atacante argentino Boselli, com lesão no tornozelo direito detectada na segunda (2), é dúvida no setor ofensivo. Quem deve estar no plantel titular é o meia Mateus Vital, que não treinou nos últimos dias devido ao nascimento da filha e se reapresentou nesta quarta-feira (4). Expulso contra o Avaí, o lateral Michel Macedo está liberado e briga pela posição.

A provável escalação do Corinthians é: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Jadson, Júnior Urso, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

Na tabela, o Ceará é o 14º, com 20 pontos, e vem de derrotas para São Paulo, Flamengo e Athletico/PR. Já o Corinthians está em 3ª, com 31 pontos, e venceu o Atlético/MG por 1 a 0 na última rodada.