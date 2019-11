Corinthians tem 4 desfalques contra o Fortaleza nesta quarta-feira (6)

O Fortaleza encara nesta quarta-feira (6) um Corinthians desfalcado e em péssima fase. Além de não vencer há 8 jogos e com o treinador recém demitido, o time paulista tem 4 ausências para o confronto do Brasileirão dentro de casa. O interino Dyego Coelho não conta com o goleiro Cássio (dores no quadril), o lateral Fagner (lesão na coxa direita), e com os atacantes Vagner Love (estiramento muscular na perna direita) e Everaldo (em transição após cirurgia).

Dos desfalques, somente Everaldo era reserva. Para comandar o ataque, Boselli deve ser titular.

Dessa forma, os 11 titulares para enfrentar o Leão devem ser: Walter, Michel, Bruno Méndez, Gil, Danilo Avelar; Janderson, Gabriel, Júnior Urso, Mateus Vital; Pedrinho e Boselli.

O Corinthians (45 pontos) ocupa a 8ª posição na tabela de classificação do Campeonato enquanto o Tricolor cearense está em 12º (36 pontos).