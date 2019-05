Corinthians é multado por venda irregular de ingressos

O Corinthians será multado em R$ 97 mil por cobrar taxa administrativa no ingresso e não disponibilizar a venda de meia-entrada em seu site. A informação foi divulgada pelo Procon nesta terça-feira. O clube alvinegro cobra 5,5% do valor do ingresso de taxa administrativa. Segundo o Procon, o clube alega "tratar-se de custos para cobrir compra pela internet". Mas a entidade informa que "quem retira o ingresso em guichês específicos é o consumidor, ou seja, não é o clube quem faz a entrega". Portanto a prática torna-se irregular.

Segundo o órgão que é vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, o clube ao cobrar a taxa administrativa transfere "ao consumidor o custo que deve ser coberto pela empresa", informou.

De acordo com as legislações federais e estaduais, o Corinthians também deveria disponibilizar a venda de meia-entrada em seu site. O Procon informa que podem ter 50% de desconto no ingresso estudantes, idosos, pessoas com deficiência, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas municipais e estaduais, além de jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes.

O Corinthians informou, via assessoria de imprensa, que ainda não havia sido comunicado da multa.