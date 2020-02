Corinthians e Bragantino são os piores entre times de Série A nos estaduais

O sinal de alerta está ligado para Corinthians e Red Bull Bragantino. Os dois clubes não cogitam trocar treinadores ou fazer grandes mudanças nos seus elencos neste momento, mas sabem que precisam melhorar seu desempenho.

Com os resultados do último fim de semana, as duas equipes têm o pior aproveitamento em estaduais neste ano entre os 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro e a equipe de Bragança conquistaram apenas 38,10% dos pontos que disputaram. Em posição à dupla, o time brasileiro de Série A com melhor aproveitamento em estaduais neste ano é o Fortaleza, de Rogério Ceni, com 100% de aproveitamento -em apenas duas partidas, diga-se-, seguido por Flamengo (79,17%), Ceará (77,78%) e Palmeiras (76.19%).

No sábado (22), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu por 2 a 1 do Água Santa. Agora, o time do técnico Tiago Nunes tem duas vitórias, dois empates e três derrotas no torneio. Já o Red Bull foi superado pelo Santo André no domingo (23), por 1 a 0, no Bruno José Daniel. O time de Bragança ainda teve a chance de empatar no segundo tempo, mas Ytalo errou a cobrança de pênalti.

Coincidentemente, os dois times estão no mesmo grupo no estadual. A chave D é liderada pelo Guarani, com nove pontos, e tem o Corinthians na segunda posição, com oito. O Red Bull Bragantino tem a mesma pontuação mas está em desvantagem no saldo de gols (2 a 0).

A expectativa era de que as duas equipes tivessem um rendimento muito superior neste início de temporada. O Corinthians se esforçou para contratar o técnico Tiago Nunes, que se destacou no ano passado à frente do Athletico-PR. Além disso, o clube investiu pesado para trazer Luan, que era peça importante no Grêmio, entre outros jogadores.

O Red Bull Bragantino trabalhou no mercado da bola para se reforçar e montar o seu elenco para disputar a Série A do Brasileiro. No entanto, a equipe perdeu o técnico Antônio Carlos, que se transferiu para o Japão, e demorou para fazer uma reposição, até anunciar Felipe Conceição, que estava no América-MG.