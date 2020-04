Corinthians desiste de convidar Felipe Prior para time após acusações de estupro

A diretoria do Corinthians desistiu de convidar o ex-BBB Felipe Prior para o elenco de Fut 7, o time de futebol society de sete integrantes do clube. A decisão foi anunciada neste domingo (5), quando a Rede Globo também cancelou a participação do arquiteto no Fantástico.

Torcedor do time paulista, Prior havia sido aprovado pela comissão da equipe, que desistiu de efetivar o convite após receber acusações de estupro contra a nova contratação. O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial postado no Instagram do Corinthians Fut 7 pela MSJ Representações, empresa que é responsável por realizar as contratações do time.

"Devido às últimas notícias recentemente divulgadas sobre o referido atleta, o Corinthians F7 decidiu por não efetivar o convite e aguarda o esclarecimento dos fatos para se pronunciar posteriormente", dizia o esclarecimento.

Eliminado do BBB20 no paredão que bateu recorde de votos, Felipe Prior é acusado de ter estuprado duas mulheres e tentado estuprar uma terceira depois de uma festa de jogos universitários. Através de um vídeo, ele negou as informações.