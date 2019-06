Corinthians anuncia a contratação de Tamires, lateral da seleção

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação da lateral-esquerda Tamires, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo feminina. A jogadora de 31 anos acertou vínculo até o fim desta temporada.

Tamires comemorou o acerto com o Corinthians. A atleta utilizará a camisa 37 na equipe alvinegra. "Estou muito feliz com essa oportunidade. Vamos juntas no Paulista, Brasileiro e Libertadores. Vamos juntas neste ano", disse Tamires, em vídeo divulgado pelo clube.

A lateral retornou ao Brasil nesta semana após a disputa do Mundial, na França. A seleção foi eliminada nas oitavas de final pelas donas da casa, no domingo (23), em uma derrota por 2 a 1 na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Tamires defende a seleção brasileira há seis anos. Ao mesmo tempo, vinha atuando no Fortuna Hjorring, da Dinamarca. Pela equipe nacional, já soma dois Mundiais no currículo, uma Olimpíada e uma edição dos Jogos Pan-Americanos, com direito a uma medalha de ouro, e duas edições da Copa América, com dois títulos.

Já em solo brasileiro, Tamires vai se apresentar ao clube paulista na segunda-feira (1º) que vem. Em seu início de trabalho, a lateral terá logo pela frente a reta final do Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.