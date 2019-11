Copa do Nordeste sub-20: Ceará lidera grupo que tem Fortaleza na lanterna

O 1º turno da fase de grupos da Copa do Nordeste sub-20 chegou ao fim. Com Ceará, Fortaleza e Horizonte representando o Estado, os clubes brigam pela liderança dos respectivos grupos para avançar à semifinal da competição.

O cenário é ainda mais acirrado quando trata-se do chaveamento F, que vai receber mais um Clássico-Rei. Pela 2ª rodada, Vovô e Leão empataram em 1 a 1, mas ao término das três partidas o time alvinegro levou a melhor nos resultados e saltou para a ponta de forma isolada.

As chances de classificação do Ceará são grandes, já que a equipe venceu dois jogos e empatou um, com aproveitamento de 77,8%. Resultados bem diferentes do Leão, que amarga a lanterna sem nenhum triunfo e atrás de River/PI e Marília/MA.

Quem também briga pela 1ª posição é o Horizonte, mas no grupo E. O Galo do Tabuleiro faz uma campanha expressiva e soma seis pontos, a mesma do Sport, que tem saldo mais positivo: 4 a 1.

O time cearense inclusive venceu o Leão da Ilha por 1 a 0 na 3ª rodada. A liderança não veio devido revés para o América/RN, fora de casa. O grupo é completado pelo Botafogo/PB.

Classificação do 1º turno da fase de grupos

Grupo C: 1º Bahia (5p); 2º CRB (5p); 3º Vitória (3p) e 4º Confiança (1p)

Grupo D: 1º CSP (7p); 2º Porto/PE (7p); 3º Santa Cruz (3p) e 4º CSA (0p)

Grupo E: 1º Sport/PE (6p); 2º Horizonte (6p); 3º Botafogo/PB (3p) e 4º América/RN (3p)

Grupo F: 1º Ceará (7p); 2º River/PI (4p); 3º Marília/MA (3p) e 4º Fortaleza (2p)

Confira partidas da 4ª rodada

Grupo E

12/11 - Horizonte x Sport/PE

Domingão, às 15h

Grupo F

09/11 - Fortaleza x Marília/MA

Estádio Presidente Vargas (PV), às 15h

Grupo F

09/11 - River/PI x Ceará

Albertão, às 16h