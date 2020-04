Copa do Nordeste pode ser concluída com sede única e maratona de jogos

A Liga do Nordeste preparou uma proposta aos clubes da região para a conclusão da Copa do Nordeste. Com a suspensão dos torneios devido à pandemia do novo coronavírus, a entidade deseja o retorno da competição em sede única com maratona de partidas em 10 dias. A proposta é do presidente da organização, Eduardo Rocha, e foi revelada pelo GloboEsporte.com.

"Vamos ter uma reunião com os clubes e a proposta é que os jogos sejam disputados em única sede, com espaçamento de dois dias entre eles. Temos só que ver como faremos com a última rodada classificatória. Mas a nossa proposta será essa. Até para evitar muitos deslocamentos", afirmou.

A oferta também será encaminhada à CBF. A expectativa é de sequência do Nordestão com portões fechados, medida que diminui o risco de contágio e permite a escolha de uma única sede, uma vez que não haverá público. A cidade favorita para receber os jogos é Recife, capital de Pernambuco.

A Arena Pernambuco, em Recife, foi palco da Copa do Mundo de 2014 Foto: reprodução

"Acho que o Recife pode ser uma boa sede porque temos quatro estádios e isso permite até fazermos quatro jogos simultaneamente. Temos Arruda, Arena de Pernambuco, Ilha do Retiro e Aflitos. Além de ter o CT do Retrô, que tem boa estrutura e pode ser utilizado por outros clubes, porque dispõe de mais de um campo. As viagens, paraevitar aeroporto, podem ser feitas até de ônibus, com delegações reduzidas", explicou.

No calendário da CBF, nenhuma competição foi cancelada em 2020. Os clubes contam com o valor da premiação da Copa do Nordeste para se reequilibrar financeiramente. Restando uma rodada para o término da 1ª fase, o Fortaleza é líder do Grupo A, com 14 pontos, enquanto o Ceará estava em 4º do Grupo B, com 11 pontos.

Premiações do Copa do Nordeste