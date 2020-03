Copa do Nordeste é suspensa após decisão dos clubes

Os números crescentes dos casos de coronavírus do País provocaram o cancelamento das competições nacionais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No âmbito local, a Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu em reunião no período da tarde com os clubes o futuro do Cearense 2020, mantendo o certame de portões fechados. Já a Copa do Nordeste, teve a definição na noite desta segunda-feira, definindo que a competição está suspensa.

A decisão foi tomada após uma conferência pela internet com vários dirigentes de clubes e da Liga do Nordeste. Desta forma, a última rodada da primeira fase da competição, que seria toda disputada no próximo sábado, não tem data para ocorrer. A CBF será notificada amanhã da decisão dos clubes e oficializar a paralisação.

O presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, em contato com o Diário do Nordeste, informou que como em alguns estados há restrições até mesmo para jogos de portões fechados, e como pelo fato de ser a última rodada obrigatoriamente todos os jogos terem que ser realizados no mesmo momento, a paralisação se tornou necessária.

“Os clubes foram surpreendidos com uma decisão do governo de alguns estados que praticamente impede a realização de mais jogos, como Bahia e Alagoas. E nós não podemos fazer a última rodada pela metade. Então passamos a situação para a CBF. Amanhã certamente ela definirá e imagino que deverá suspender a competição, assim como já fez nas competições que ela organiza, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro feminino”, afirmou.

Os clubes se encontram na última rodada da fase de grupos, em que 8 equipes se classificam para a fase mata-mata. Já classificado, o Fortaleza enfrentaria o América/RN na Capital cearense, enquanto o Ceará jogaria com o CRB, fora de casa.