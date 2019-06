Copa do Mundo feminina: Brasil vence Jamaica por 3 a 0 na estreia

Com três gols de Cristiane, a seleção brasileira venceu a Jamaica por 3 a 0 na estreia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil assume a liderança do Grupo C da competição. A próxima partida da seleção verde e amarela será contra a Austrália, na quinta-feira (13), às 13h, no estádio da la Mosson, na França.

Após uma sequência de nove derrotas e sem poder contar na estreia com a craque Marta, o time teve bom resultado. Cristiane, de 34 anos, aproveitou dois passes de Andressa Alves e marcou o terceiro em uma cobrança de falta para dar os três pontos a seleção brasileira.

No Grupo C, o Brasil está à frente da Itália, que horas antes surpreendeu a Austrália, vencendo por 2 a 1 de virada.

