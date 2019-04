Copa de Futsal Cidade de Fortaleza é lançada e reunirá 288 equipes

Fortaleza ganhou um novo torneio de futsal. Na tarde desta segunda-feira (01/04), no Ginásio Paulo Sarasate, foi lançada a Copa de Futsal Cidade de Fortaleza, competição que reunirá 288 equipes masculinas e femininas. Realizado pela Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria municipal de Esporte e Lazer (Secel), o certame tem inscrições abertas a partir desta terça-feira (02/04).

A Copa Cidade de Fortaleza acontece entre os dias 30 de abril e 25 de junho e poderá ser disputada por equipes profissionais e amadoras, com atletas a partir de 16 anos.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Ronaldo Martins, a realização do evento atende a um antigo desejo da “família do futsal” e é um reconhecimento do papel da modalidade no esporte cearense.

“Acredito que o futsal é uma das modalidades que mais escreveu capítulos vitoriosos na história do nosso esporte. Apesar desse passado laureado, porém, havia uma expectativa uma grande para a realização de um grande torneio local, algo que pudesse reunir toda a família do futsal, seja amadora ou profissional. Lançamos essa competição que nasce com vocação para bater recordes e ficar marcada na história”, garante o titular do Esporte e Lazer.

Também presente no lançamento da Copa de Futsal Cidade de Fortaleza, o presidente da Federação Cearense de Futebol de Salão, Roberto do Vale, ressaltou a importância da iniciativa do Município em organizar o torneio.

“É um projeto arrojado e os desportistas, praticantes e amantes do futsal estavam precisando de um evento dessa magnitude. Os números surpreendem, principalmente quando vemos que a expectativa é de reunir mais de 5 mil atletas. Esse torneio vai revolucionar o futsal na nossa cidade”, destacou o mandatário.

Ao todo, a Copa de Futsal Cidade de Fortaleza reunirá 192 equipes masculinas e 96 femininas. Serão realizadas 382 partidas que, juntas, atingirão a marca de 15.200 minutos de bola rolando.

Para se inscrever, basta preencher corretamente a ficha de inscrição disponibilizada no site da Prefeitura de Fortaleza, no Canal de Esporte e Lazer, e entregar na Secel (Rua Ildefonso Albano, 2050 - Dionísio Torres). É necessário ainda um documento de identificação com foto e foto 3x4, além de liberação dos responsáveis para menores de 18 anos. A inscrição é gratuita e limitada a disponibilidade de vagas.