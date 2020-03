Copa América e Eurocopa são adiadas para 2021 por causa do coronavírus

A Copa América de 2020, que seria disputada de junho a julho na Argentina e na Colômbia, foi adiada para 2021 em razão da pandemia de coronavírus. A Eurocopa, o torneio de seleções europeias que estava previsto para o mesmo período da Copa América, também foi transferida para o ano que vem.

As decisões foram tomadas nesta terça-feira (17), em reuniões por videoconferência da Conmebol (confederação sul-americana) e da Uefa (entidade que comanda o futebol europeu) com as federações dos países do seu respectivo continente.

A possibilidade de transferir os eventos para o ano que vem ganhou força nos últimos dias, já que, com os torneios nacionais e continentais de clubes da Europa paralisados, não haveria tempo de terminar a temporada 2019/20 até o dia 12 de junho, data inicialmente marcada para o início tanto da Copa América quanto da Eurocopa.