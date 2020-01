Coordenador de Base e Técnico do Sub-20 deixam Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube desligou Carlos Anunciação e Laelson Lopes, então Coordenador da Base e técnico do sub-20. A saída da dupla interfere no planejamento tricolor e foi motivada pela eliminação precoce na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020.

O Diário do Nordeste apurou que a diretoria tricolor estuda novos nomes no mercado nacional, mas não descarta promover dois funcionários aos cargos. A reapresentação do membros de gestão da base ocorre na próxima segunda-feira (3), com reunião de planejamento para a temporada.

A chegada de Carlos Anunciação e Laelson Lopes fazia parte do fortalecimento das divisões de acesso do Leão ao profissional. Com currículo campeão, os profissionais eram pilares na reestruturação do setor, que contou com as contratações também de Erisson Matias, ex-Flamengo (coordenador de Captação), e Júlio Manso, ex-Guarany de Sobral (supervisor).

Em entrevista ao portal Bahia Notícias, Carlos Anunciação justificou o desempenho no Fortaleza com o pouco tempo de trabalho. “Cheguei no dia 12 de agosto e identificamos que o sub-20 tinha uma deficiência grande e não tinha sido formada as categorias sub-19 e sub-17, que são atletas nascidos em 2000 e 2002. Em três semanas tivemos que montar um grupo para a Copa São Paulo. Conseguimos alguns atletas e fizemos um trabalho de recuperação. E aí próximo da competição teve um problema administrativo, em que não conseguimos levar oito atletas. E aí levamos um grupo abaixo do esperado", explicou.

O Fortaleza foi eliminado na Copinha durante a 1ª fase, em grupo com Tanabi/SP, Votuporanguense/SP e Brasil de Pelotas/RS Foto: Isanelle Nascimento / SVM

Em 2019, nas divisões inferiores da Federação Cearense de Futebol (FCF), o Fortaleza foi para a final em três das quatro categorias - sub-13, sub-17 e sub-20 -, mas esbarrou no vice-campeonato. Os títulos ficaram reservados ao Cearense de Futsal sub-13, Copa Euller Barbosa sub-13, Copa Seromo sub-14 e também sub-20.

O investimento mensal destinado para as categorias de base foi de R$ 200 mil mensais. O foco atual do Leão é intensificar a captação de jovens, estrutura de treino. O clube ainda abriga 50 atletas alojados no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, para intensificar as atividades e o desenvolvimento dos jogadores.