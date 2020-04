Coordenador da CBF critica OMS: "Não entende nada de futebol'

O coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Aurélio Cunha, repudiou a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de retomar o esporte apenas no fim de 2021. Apesar da diretriz ser voltada para a Europa, o dirigente afirmou que a entidade desconhece a modalidade.

"Eu tenho muito respeito pelas organizações de saúde, mas a OMS tem falado cada hora uma coisa diferente. Com certeza não entende nada de futebol. Já vi o presidente sugerindo retorno progressivo para países que não tem capacidade econômica de se sustentar paralisado", afirmou em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Rede Bandeirantes.

No debate, o coordenador defendeu o retorno do futebol de forma gradual. A CBF trabalha na elaboração de um protocolo médico para resguardar os atletas diante da pandemia do novo coronavírus.

"Eu acho que portão fechado é o anticlímax do futebol. Não tem jogo bom de portão fechado. Mas temos que voltar progressivamente, mesmo que seja lamentavelmente com portões fechados", declarou.

Mesmo que haja aval do Ministério da Saúde para conclusão dos torneios locais, cada Estado tem autonomia para acatar ou não a posição da CBF. No Ceará, a Federação Cearense de Futebol (FCF) trabalha, em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesa), para concluir regimes próprios de segurança aos jogadores e clubes.