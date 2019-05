Contratação de Everton, revelado pelo Fortaleza, é vetada pelo Milan

A venda do atacante Everton "Cebolinha", do Grêmio, ficou no quase mais uma vez. De acordo com o site da TV Sport Mediaset, da Itália, o atacante não está mais na lista de possíveis contratações do Milan. O motivo seria o custo para levá-lo ao futebol italiano, com uma atual multa de $80 milhões de euros.

Revelado pelo Fortaleza no início da década, o time cearense tem direito a 10% do valor da contratação, ou seja, caso fosse concretizada a venda, $8 milhões de euros, o equivalente a R$ 35 milhões, estariam nos cofres tricolores (parte do valor terá de ser repassado ao senador Eduardo Girão). Everton tem contrato com o Grêmio até 2022.

O atleta de 23 anos fez 20 jogos pelo Imortal nesta temporada, com nove gols marcados. Peça quase certa na convocação da seleção brasileira para a Copa América, entrou em campo duas vezes em 2019 com a camisa canarinha.