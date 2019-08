Contra o Ceará, Daniel Alves não deve jogar na lateral em sua estreia

O recém-contratado lateral Daniel Alves, do São Paulo, não deve atuar em sua posição de origem contra o Ceará, no Morumbi, às 16h deste domingo (18). Durante o treino desta terça-feira (13), o técnico Cuca o lançou como meio campista central em seu habitual 4-2-3-1. O experiente jogador lotou o estádio em sua apresentação no clube na semana passada.

O titular da lateral direita deve ser outro reforço vindo da Europa: Juanfran. Ambos ainda não estão regularizados para atuar, mas tem até o fim da sexta-feira (16) para aparecerem na lista do BID. O espanhol deve ser titular no São Paulo.

Daniel está acostumado a jogar no meio campo, como fez nas últimas temporadas pelo PSG, quando fez parte do 4-3-3 de Thomas Tuchel. Na Juventus, ele atuou como ala pela direita, chegando próximo dos atacantes, como já fazia no Barcelona. Contra o Ceará, deve ser marcado por Fabinho e por Ricardinho na intermediária defensiva.

O Tricolor paulista não conta nem com Hernanes (lesionado) nem com Arboleda (suspenso) para partida pela 15ª rodada do Brasileirão.