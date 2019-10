Contra o Ceará, Bahia usará camisas em protesto por manchas de óleo nas praias do Nordeste

Ceará e Bahia se enfrentam às 19h30 da próxima segunda-feira (21), no Estádio do Pituaçu, em Salvador/BA, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o tricolor baiano fez pequenas alterações no seu uniforme em forma de protesto contra as manchas de óleo nas praias do nordeste brasileiro.

A tradicional camisa vermelha, azul e branca em listras verticais se juntarão a manchas pretas, simbolizando o óleo que vem do mar para o litoral nordestino.

O anúncio da ação foi feita por meio das redes sociais do Esporte Clube Bahia. "Por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, nossas camisas estarão manchadas de óleo no jogo de amanhã - como as praias do Nordeste", diz a postagem.

O Bahia publicou, ainda, um manifesto contra as manchas no site oficial do clube.

Tabela

Ceará e Bahia medem força com objetivos distintos na tabela. Enquanto o Tricolor busca a segunda vitória seguida para seguir firme na briga pelo G-6, o que dá vaga na Copa Libertadores, o Vovô tenta reencontrar o rumo das vitórias para se afastar da zona de rebaixamento.

Você acompanha todas as emoções da partida na Rádio Verdes Mares, sintonizando o AM 810 e pelo Tempo Real do jogo no Diário do Nordeste.