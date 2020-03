Contra o Atlético/CE, Enderson quer repetir base do Ceará que goleou o River

O treinador do Ceará, Enderson Moreira, admitiu em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (06), que deve utilizar, contra o Atlético/CE, neste domingo (07), às 16h, no PV (com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, TV Diário e Rádio Verdes Mares) a base da equipe que atuou na última partida do Alvinegro, a vitória contra o River/PI, pela Copa do Nordeste.

Segundo o comandante, apesar de ainda não saber se todos os atletas estarão fisicamente disponíveis para o jogo, a ideia é realizar de uma a duas modificações para a equipe que venceu a primeira partida na competição regional. Naquela ocasião, entaram em campo Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Brock e Kelvyn; Fabinho, Ricardinho e Vina; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Rafael Sóbis. Durante a semana, atletas que ficaram de fora por lesão ou virose treinaram normalmente. É o caso de Luiz Otávio, William Oliveira, Charles e Bruno Pacheco, anteriormente considerados titulares.

Alguns atletas ficaram muito debilitados fisicamente. Não sei ainda com que vou contar. Eu ainda preciso pensar um pouco, mas devemos manter a base que atuou no último jogo, ou uma ou duas modificações”

Uma manutenção que deve ocorrer é do meia Ricardinho, que respondeu positivamente nas partidas em que esteve em campo, ao melhorar sensivelmente a saída de bola alvinegra e dar maior solidez ao meio campo. Luiz Otávio também deve retornar à zaga no lugar de Eduardo Brock, além de Bruno Pacheco à lateral esquerda no lugar de Kelvyn.

Partida decisiva

O jogo contra o Atlético/CE ganhou ares decisivos, tendo em vista que nem Ceará, nem Fortaleza estão confortáveis na segunda fase do Cearense. A Águia da Precabura tem 6 pontos e mesmo número de jogos do Alvinegro, mas tem uma vantagem. Na penúltima rodada, Vovô e Leão enfrentam equipes fora de casa (Barbalha e Guarany de Sobral respectivamente) e, na última, fazem o Clássico-Rei, o que pode ser uma oportunidade para entrada do Atlético/CE.

Por tal motivo, o Alvinegro de Porangabuçu sabe que não pode desperdiçar pontos no PV e conta com apoio da torcida, mesmo sendo visitante. Após acordo entre diretorias, os sócios alvinegros e todas as mulheres terão direito a meia entrada.