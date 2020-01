Consolidado no Fortaleza, Quintero sonha com convocação para a seleção da Colômbia

Um dos principais nomes do elenco do Fortaleza desde o ano passado, quando chegou ao Leão, Juan Quintero revelou, em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (21), o sonho de voltar a vestir a camisa da Colômbia. O zagueiro chegou a respresentar seu país alguns anos atrás, mas pelas categorias Sub-20 e olímpica.

Defender a seleção colombiana é um sonho para o jogador do Fortaleza, apesar que não seria uma novidade ter seu nome na lista dos convocados. Isso porque o atleta representou seu País em 2015, pelo Torneio Toulon, e 2015, pelo Mundial e Sul-Americano. Todos pelo Sub-20. Em 2016, quando atuava no Deportivo Cali, o colombiano foi convocado para os Jogos Olímpicos do Rio, mas não chegou a entrar em nenhuma das partidas. Mais experiente, o defensor agora busca vestir a camisa da seleção principal de seu país.

"A seleção da Colômbia é muito imporante para mim. Faz tempo que não visto essa camisa. Mas é passo a passo. Primeiro tenho que pensar aqui no Fortaleza, com grandes atuações, e acho que tudo é no tempo de Deus", disse o zagueiro do Leão.

Campeão da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense 2019, além da vaga conquistada para Sul-Americana deste ano, o defensor tricolor afirma ter noção do crescimento de nível do clube. No entanto, acredita que não deve ser motivo para uma pressão maior sobre o elenco.

"Sabemos o parâmetros que colocamos em 2019, mas isso não pode ser uma pressão. Vamos começar do zero e fazer um bom trabalho", afirmou.

Um dia antes de Rogério Ceni completar 47 anos, Quintero revelou uma conversa com o treinador leonino onde o zagueiro afirmou que iria continuar na equipe cearense se o técnico tivesse sua permanência confirmada.

"Fui muito claro com o Rogério quando ele me falou que queria ficar aqui no Fortaleza também. Dei minha palavra que se ele ficasse, eu ficaria também", contou o zagueiro. E seguiu, exaltando o comandante do Leão. "É um treinador que não só eu, mas todo o time tem muito carinho e respeito por ele. Trabalha muito bem. Sou orgulho de tê-lo em nosso time".

Com uma bela campanha no ano passado, a diretoria tricolor optou por manter a a base do elenco. A atitude da gestão leonina ganhou elogios do colombiano, que afirmou ter sido "muito importante" para o grupo.

"Acho que algo fundamental que a diretoria fez foi manter a base do ano passado, foi muito importante. Sabemos o parâmetro que colocamos e sabemos que ainda temos muita coisa para melhorar. Temos de estar focados para fazermos um grande ano, que é nosso objetivo principal", finalizou.

O Fortaleza fará sua estreia na temporada neste sábado (25). O Tricolor do Pici encara o Vitória, às 16h, no estádio Barrão, pela 1ª rodada do Nordestão.