Conselho Deliberativo do Fortaleza terá reunião virtual pela primeira vez na história

Na próxima quinta-feira (30), às 18 horas, os conselheiros do Fortaleza viverão uma experiência inédita. Pela primeira vez na história, o Conselho Deliberativo do clube realizará uma reunião virtual, através de videoconferência.

Na ocasião, os membros do conselho realizarão assembléia ordinária prevista no estatuto para análise e votação das contas do 4º trimestre 2019 e de todo exercício 2019, apresentadas pela Diretoria Executiva e acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal. Neste balanço, o Tricolor registrou o maior superávit da história.

"É um momento que o mundo atravessa e uma situação ímpar. Primeira vez que o Fortaleza irá realizar assembléia do Conselho Deliberativo de forma virtual. Como o clube, o Fortaleza não pode parar, a mesa do Conselho Deliberativo acabou por decidir fazer essa reunião", explicou Wendell Regadas, 1º vice-presidente, que irá comandar a reunião.

Ao todo, o Fortaleza possui 308 membros no seu Conselho Deliberativo, sendo 283 conselheiros + 25 conselheiros que são natos (ex-presidentes da executiva).

Todos os adimplentes serão convocados e receberão link para participação da reunião via e-mail e WhatsApp na manhã de quinta-feira.