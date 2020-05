Conselho Deliberativo do Fortaleza aprova contas do exercício de 2019

Em reunião inédita na história do Fortaleza Esporte Clube, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade as contas referentes ao ano de 2019. A decisão ocorreu na quinta-feira (30), através de reunião por videoconferência.

Ao todo, participaram de 63 conselheiros. A diretoria tricolor prepara uma formalização do documento de aprovação junto aos cartórios.

"Foi esplanado, através do diretor financeiro Maurício, as contas do ano de 2019. A consultoria independente falou sobre alguns pontos relevantes e foi colocado em votação.O pleno aprovou por unanimidade as contas do exercicio de 2019 e essa ata será redigida, em que um cartório pode sim registrar a ata com uma lista de participantes. Iremos proceder com o registro da ata", afirmou Wendell Regadas, o 1º vice-presidente do Conselho Deliberativo.

O balanço apreciado no encontro foi revelado pelo Fortaleza no dia 17 de abril e contou com registro de superávit de R$ 3.444.392,81. O Leão registrou receita operacional bruta de R$ 120 milhões - mais que o dobro de 2018, quando o número foi de R$ 51 mi.