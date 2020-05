Conselheiros do Fortaleza contam como venceram a Covid-19

A "guerra" contra a Covid-19 tem mobilizados muitos "guerreiros" na cidade de Fortaleza. Eles travam duras batalhas contra o novo coronavírus pela saúde em hospitais da Capital. Apesar das mortes e da tristeza inerente à pandemia, alguns momentos são de alegrias, principalmente quando pacientes conseguem vencer a doença e comemorar a tão sonhada cura. É o caso de Adriano Carvalho, de 47 anos, e de Rhamys Tebet, ambos conselheiros do Fortaleza Esporte Clube.

Durante os 9 dias no hospital, Adriano chegou a ter 55% do pulmão comprometido. Passou um período difícil em total isolamento, mas venceu a batalha. ⁣⁣

Foram dias difíceis, além da recuperação lenta, estava longe da família e amigos, mas a fé em Deus e as orações que recebi davam força para seguir em frente em busca da recuperação. Tive a sensação que venci, consegui sair do hospital andando. Nasci de novo e este ano tenho duas datas para comemorar meu aniversário, o dia em que nasci e o dia em que venci a covid-19 e recebi alta”, diz o conselheiro. ⁣⁣

Rhamys Tebet comemora a cura após ter sido acometido com a Covid-19 Foto: Arquivo Pessoal

7 dias internado

Outro conselheiro que passou por esse momento de provação foi Rhamys Tebet, de 50 anos. Ele foi internado no dia 04 de maio e recebeu alta após 7 dias de hospitalização. ⁣

“Foi um período difícil, em que fiquei bastante fragilizado sem visitas e sem o contato com a família. Fiquei pensando no pior, o psicológico ficou muito abalado. Mas quando recebi alta foi um momento de alívio, de passar por mais um estágio da vida. O que mais senti foi gratidão”, diz Rhamys. ⁣⁣

⁣⁣O presidente do Conselho Deliberativo, Demetrius Ribeiro, conta que acompanhou a situação dos dois conselheiros e torceu pela recuperação de ambos. ⁣⁣⁣⁣“Nós do Conselho estávamos torcendo pela recuperação deles e agora estamos felizes. Junto a eles ainda queremos comemorar muitos gols e títulos do clube”, disse o presidente.