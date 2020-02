Conmebol solicita, e escudos do Ceará no Castelão serão encobertos durante Fortaleza X Independiente

Os escudos do Ceará Sporting Club que fazem parte da customização permanente de um dos vestiários da Arena Castelão serão encobertos por tecido preto, a fim de que não sejam exibidos durante transmissão de Fortaleza X Independiente, que ocorre nesta quinta-feira (27), às 21h30. Segundo o Fortaleza Esporte Clube, através do seu vice-presidente, Marcelo Desidério, a ação foi solicitada pela Conmebol.

Em rede social, o dirigente tratou de exibir como será feita a ocultação, segundo ele, para afastar possibilidade de polêmica.

"Para evitar uma das tantas polêmicas vazias que permeiam nossa sociedade e nosso futebol, um esclarecimento prévio: na transmissão do jogo de hoje as imagens do acesso e do vestiário do visitante mostrarão os escudos do CSC cobertos com TNT de cor preta", disse.

Marcello Desidério deu mais esclarecimentos sobre a ação e deixou claro que não partiu do Fortaleza Esporte Clube qualquer deliberação para a ocultação do escudo.

"Não parte do Fortaleza a decisão dessa ação. É uma exigência da Conmebol. Somos obrigados, como mandante do jogo, a entregar o estádio limpo de publicidades, assim como, a Conmebol proíbe exibir escudo de clube que não participe de suas competições", revela.

Cobertura especial

Fortaleza e Independiente se enfrentam às 21h30, pela partida de volta da Sul-Americana. Para passar de fase no tempo normal, o Tricolor do Pici precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer com vantagem mínima, a partida será decidida nos pênaltis. Empate ou derrota classificam a equipe argentina para a próxima fase.

Todas as emoções deste jogão você já acompanha durante todo o dia na programação do Sistema Verdes Mares, com imagens ao vivo dos arredores da Arena Castelão nos programas esportivos e jornalísticos. Por aqui, tudo em tempo real, a partir das 17hs.