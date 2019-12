Conmebol define os possíveis adversários do Fortaleza na Copa Sul-Americana; veja lista

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira (16) os potes do sorteio da primeira fase da Copa Sul-Americana, definindo os possíveis adversários do Fortaleza na competição.

O sorteio que definirá quem o Leão enfrentará ocorrerá nesta terça-feira (17) e terá transmissão ao vivo do SporTV, a partir de 20h55min.

O Tricolor do Pici foi o brasileiro melhor colocado no Brasileirão e está no Pote B, junto aos demais representantes do País, como Goiás, Bahia, Vasco, Atlético-MG e Fluminense.

Com isso, o Tricolor terá como oponente um dos times do Grupo A. É certo que o Leão será o primeiro time cearense a enfrentar uma equipe de fora do Brasil.

Equipes como Argentinos Jrs-ARG, Vélez-ARG, Independiente-ARG, Lanús-ARG, Nacional-URU, Huachipato-CHI e Liverpool-URU são algumas das possibilidades.

VEJA QUEM SÃO OS POSSÍVEIS ADVERSÁRIOS DO FORTALEZA NA 1ª FASE DA SUL-AMERICANA