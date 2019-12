Conmebol define datas e horários de Fortaleza x Independiente pela Sul-Americana

O Fortaleza já sabe o dia e a hora de seu 1º jogo em uma competição internacional oficial contra o Independiente. A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (18) as datas dos confrontos de ida e de volta da 1ª fase da Copa Sul-Americana. O Leão do Pici visita os rojos no estádio Libertadores de América às 21h30 do dia 13/02 (quinta-feira) no jogo de ida e recebe os argentinos no mesmo horário do dia 27/02 (quinta-feira).

Somente por participar desta fase inicial, o Tricolor cearense já garante R$ 1,25 milhão como premiação, usando o comparativo com os valores da "Sula" na temporada passada.

Será a 1ª partida de um time do Estado do Ceará contra uma equipe estrangeira fora de casa por uma competição oficial.