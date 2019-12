Conheça Rogerinho Ceni, coroinha torcedor do Ceará que ganhou nome do ídolo do São Paulo e Fortaleza

Coroinha da Igreja Nossa Senhora das Graças da Vila Manoel Sátiro, Rogério Ceni Rodrigues Fernandes carrega o nome do ídolo do São Paulo pela idolatria de seu pai ao ex-goleiro e atualmente técnico do Fortaleza. No entato, apesar de também ser são-paulino em solo cearense, o coração do jovem de 12 anos bate pelo Ceará, maior rival do Leão.

Nascido em família dividida pelo amor ao Vovô e ao tricolor paulista, Rogerinho, como é apelidado carinhosamente, conta que seu nome veio da devoção de seu pai ao ex-arqueiro. Na equipe paulista, onde trabalhou por 25 anos, Ceni conquistou títulos importantes como Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes e se consagrou como um dos maiores goleiros do futebol mundial não só pelas defesas, mas também pelos gols marcados.

"Minha família toda torce para Ceará e São Paulo e o nome é Rogério Ceni porque o Rogério era goleiro do São Paulo e ídolo do meu pai", conta Rogerinho.

Tendo o Alvinegro de Porangabuçu como seu principal time, como afirmou, o jovem conta ter ficado um pouco chateado quando soube, em 2018, que seu ídolo iria comandar a equipe do Fortaleza, mas afirma que está muito contente pelos êxitos conquistados do ex-arqueiro como treinador.

"Infelizmente ele veio para o Fortaleza. Queria que fosse para o Ceará, que é meu time favotiro", brinca Rogerinho. "Fico feliz pelo sucesso dele e não importa qual time ele for, sempre vai ser meu ídolo e sempre estarei na torcida".

Com apenas 12 anos, o menino que já tem nome de um gigante do futebol é coroinha da Igreja Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Vila Manoel Sátiro, e participa de trabalhos sociais.

"Todo ano nós arrecadamos alimentos para ajudar as famílias carentes. Também temos as missas de Natal e Ano Novo para ajudar os necessitados", conta o jovem.

Apaixonado por futebol, mas pouco frequentador de estádio, o Rogério Ceni cearense, ou apenas Rogerinho, conta que o seu maior sonho é poder conhecer o seu grande ídolo. "Queria muito dar um abraço e poder tirar uma foto com o Rogério".