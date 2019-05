Conheça Rick, atacante da base do Ceará que fez a estreia na Série A contra o Grêmio

Aos 17 minutos do segundo tempo, o técnico Enderson Moreira chamou Rick à beira do gramado neste domingo (19). O atacante então recebeu instruções e entrou no lugar de Leandro Carvalho no momento em que o Ceará já vencia o Grêmio por 2 a 1 na Arena Castelão. A torcida incentivou e o jovem de 19 anos tocou na bola seis vezes até levantar a arquibancada em uma arrancada pelo lado direito, só freada com um carrinho de Pepê, que recebeu cartão amarelo.

Natural de São Luís do Maranhão e forjado na base alvinegra após defender o próprio time gaúcho em 2016, Rick Jhonatan Lima Morais cresceu no Vovô e se destacou no Campeonato Cearense Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada, com um modo agressivo de buscar o jogo: velocidade e drible unidos pelas pontas. A entrada em campo na quinta rodada do Brasileirão marcou a estreia na competição e não merece destaque somente pela atuação em campo, mas pela oportunidade.

Acima da média para a posição, o jogador começou a treinar no CT de Porangabuçu com o elenco profissional apenas no dia 5 de maio, quando Enderson Moreira ainda estava se recuperando de uma dengue. Na ocasião, a atividade foi comandada pelo auxiliar Luís Fernando no estádio Vovozão, sede do clube.

Contra o Grêmio, foram quatro passes, uma assitência para finalização, um desarme certo e uma falta recebida. Não houve brilho, mas garra e técnica foram demonstradas ao longo dos 27 minutos em campo. O técnico Enderson Moreira ressaltou que a chance foi concebida pelo apresentado durante os treinamentos.

Em campo, Rick concentrou as ações no lado direito, ajudando na linha defensiva formada no meio-campo Foto: Footstats

"Ele veio treinar conosco uma vez, eu observei e já requisitei que ele ficasse com a gente essa semana. É um menino de personalidade, as respostas foram boas, o treinamento foi bom e eu tive confiança", declarou.

Mais espaço

Com a camisa do Vovô, Arthur marcou 24 gols em 2018 e se consolidou como um dos artilheiros do Brasil Foto: Lucas Moraes/cearasc.com

Conhecido como celeiro de atletas da base, o Ceará acumula duas grandes experiências na última temporada, com as ascensões do atacante Arthur e do lateral-esquerdo Felipe Jonathan ao time titular, que foram negociados posteriormente com Palmeiras e Santos, respectivamente, e renderam bons valores aos cofres alvinegros. Outro caso recente atende por Robinho, que atua agora no Colombus Crew, dos Estados Unidos. O atleta deixou o Vovô em defintivo após empréstimo junto ao Santa Cruz.

No atual elenco, o time conta também com o volante Matheus Lira como promessa, eleito o melhor na posição entre atletas da base cearense. Com 21 anos, o jogador particiou de 12 jogos pelo Campeonato Cearense com o Horizonte e ainda não entrou com a camisa do Ceará, apesar de surgir como opção no banco de reservas na Série A do Brasileiro.

Outro que também treina com o plantel principal é Tiago Cunha, atacante de 19 anos que marcou seis gols em dois jogos pelo Campeonato Cearense Sub-20 e foi incorporado ao profissional para reeditar dupla ofensiva com Rick. Enderson Moreira revelou que gosta de dar visibilidade para as promessas da base.

"Eu, como treinador de um clube, preciso deixar um bom trabalho aqui independente de resultado e isso se faz com boas escolhas em termos de base, de revigorar, deixar uma equipe com um perfil interessante. Eu olho muito para a base. Antes de qualquer movimento fora, eu gosto de olhar para base. Eu sou oriundo de lá e sei que as vezes a gente fecha a porta de muitos meninos que podiam ser promissores dentro de clube", finalizou.