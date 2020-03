Conheça os "gringos" do Campeonato Cearense

Além de uma grande disputa em solo alencariano, o Campeonato Cearense é conhecido pela diversidade em termos de cores de times, histórias, títulos, idade e nacionalidade de atletas. Na atual temporada, três atletas que disputam o Estadual são vindos do exterior. São eles: Juan Quintero e Mariano Vázquez, do Fortaleza, e Oscar Brizuela, do Pacajus.

Veja abaixo um pouco da história de cada um.

Juan Quintero

Um dos principais nomes no Fortaleza desde sua chegada no ano passado. Conhecido por seu temperamento "esquentado", o colombiano tem técnica e é o "xerife" da zaga leonina, tendo todo respaldo do técnico Rogério Ceni. Colombiano de 24 anos, Quintero já atuou pelo Deportivo Cali, da Colômbia, e Sporting Gijón, da Espanha. O zagueiro também defendeu sua seleção durante as Olimípadas de 2016, realizada no Rio de Janeiro, Sul-Americana e Mundial Sub20 em 2015 e Torneio Toulon em 2014.

Juan Quintero, zagueiro do Fortaleza. Foto: JL Rosa / SVM

Oscar Brizuela

Argentino de Posadas, o zagueiro de 29 anos chegou nessa temporada para defender o Pacajus. Pelo Campeonato Cearense, o defensor foi titular em quatro das cinco primeiras partidas do Índio pelo Estadual.

Em seu País, Brizuela jogou apenas em três equipes: Defensores Formosa, Laguna Blanca e Guaraní Antonio Franco. Sua carreira é formada, em maioria, por vestir camisas de clubes brasileiros como os goianos Santa Helena, Anápolis, Itumbiara, Inhumas e Anapolina, o mineiro Caldas, os mato-grossenses Ação e União Rondonópolis, River-PI, Moto Club-MA e, atualmente, o cearense Pacajus.

Oscar Brizuela, zagueiro do Pacajus. Foto: Helano Castro / Pacajus EC

Mariano Vázquez

No Fortaleza desde o ano passado, assim como seu companheiro Juan Quintero, Mariano Vázquez tem ganhado espaço cada vez mais na equipe titular de Rogério Ceni. Apesar de ser argentino, o meia fez sua carreira entre Colômbia, onde atuou pelo Atlético Huila, Fortaleza FC, Atlético Nacional, Tolima, La Equidad e Desportivo Pasto. Em terrotório brasileiro, o atleta de 27 anos defendeu somente o Leão, equipe que está jogando pela segunda temporada seguida.