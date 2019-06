Conheça os destaques de cada equipe na Copa do Mundo feminina

Começa nesta sexta-feira (7) a 8ª edição da Copa do Mundo Feminina, sediada na França. O torneio contará com 24 participantes, entre eles a seleção brasileira, que buscará o título inédito. O Brasil esteve em todas as edições da competição e teve um vice-campeonato em 2007 como sua melhor campanha. Assim como as brasileiras, as anfitriãs francesas também buscam o primeiro caneco. Elas nunca passaram da semifinal. Os EUA, com três troféus, são os maiores vencedores. Serão, ao todo, 52 jogos nesta edição. O jogo de abertura será entre França e Coreia do Sul, nesta sexta, às 16h (horário de Brasília). O Brasil estreia no domingo (9), contra a Jamaica, às 10h30.

Grupo A

COREIA DO SUL

Melhor posição em uma Copa do Mundo: oitavas de final, em 2015

Caminho até à França: conquistou na repescagem a quinta e última vaga feminina para seleções asiáticas na Copa da França

Capitã: Cho So-hyun, 30, meia do West Ham (ING)

Destaque :Ji So-yun, 28, atacante do Chelsea (ING), é a maior artilheira na história da Coreia do Sul, com 54 gols

FRANÇA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: 4º lugar, em 2011

Caminho até à França: como país sede, classificou-se automaticamente

Capitã: Amandine Henry, 29, volante do Lyon (FRA)

Destaque: Eugénie Le Sommer, 30, centroavante, já jogou 150 vezes pela seleção, com 70 gols; ela acaba de conquistar seu sexto título da Liga dos Campeões, pelo Lyon (FRA)

NIGÉRIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: quartas de final em 1999

Caminho até à França: campeã da Copa Africana de Nações, que dá acesso à Copa do Mundo, a Nigéria sofreu nas semifinais e finais, vencendo Camaraões e África do Sul nos pênaltis

Capitã: Oparanozie, 25, atacante do EAG (FRA)

Destaque do time: Oshoala, 24, é atacante e joga pelo Barcelona, e foi por três vezes a melhor jogadora do ano no futebol africano

NORUEGA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: campeã em 1995

Caminho até à França: venceu sete jogos e só perdeu um na eliminatória; a seleção venceu seu grupo e forçou a campeã europeia, Holanda, a disputar uma vaga na repescagem

Capitã: Maren Mjelde, 29, meio-campista do Chelsea (ING)

Destaque do time: meia em seu clube, Maren Mjelde joga como zagueira pela sua seleção e serve como âncora do time, marcou um dos gols de falta mais bonitos da história das Copas, em 2015

Grupo B

ÁFRICA DO SUL

Melhor posição em uma Copa do Mundo: estreante em Copas

Caminho até à França: conquistou sua primeira vaga ao ser vice-campeã da Copa Africana de Nações, derrotada pela Nigéria, adversário que havia derrotado na fase de grupos

Capitã: Janice van Wyk, 32, zagueira do Houston Dash (EUA)

Destaque do time: com cabelos espetados e ocasionalmente coloridos, Janice van Wyk tem o maior número de partidas pela seleção entre todos os sul-africanos, homens ou mulheres.

ALEMANHA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: campeão em 2003 e 2007

Caminho até à França: nas eliminatórias, sofreu sua primeira derrota em casa, diante da Islândia, por 3 a 2. Foi o único tropeço da equipe. As alemãs venceram seus outros sete jogos

Capitã: Dzsenifer Marozsan, 27, meia do Lyon (FRA)

Destaque do time: Lea Schüller, 21, atacante do SGS Essen (ALE), marcou o gol da vitória contra a França em fevereiro, e tem oito gols em suas 12 partidas pela seleção

CHINA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: vice-campeã em 1999

Caminho até à França: classificou-se com facilidade para a Copa da França, vencendo todas as partidas de seu grupo na Copa Asiática, mas foi derrotada pelo Japão nas semifinais

Capitã: Li Jiayue, 28, zagueira

Destaque do time: Wang Shuang, 24, meio-campista do PSG, ela é a jogadora mais criativa e mais indispensável da seleção chinesa

ESPANHA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: fase de grupos em 2015, a primeira copa para a seleção espanhola

Caminho até à França: a primeira equipe europeia a garantir vaga para a Copa do Mundo depois de vencer os oito jogos e sofrer apenas dois gols nas eliminatórias

Capitã: Marta Torrejon, 29, zagueira do Barcelona

Destaque do time: Patri Guijarro, 21, meia do Barcelona, simboliza a ascensão da seleção. Ficou com a bola de ouro e a chuteira de ouro da Copa do Mundo sub-20, em 2018

Atacante de 25 anos, Sam Kerr lidera a nova geração da Austrália, que eliminou o Brasil nas Olimpíadas de 2016 e na última Copa do Mundo, em 2015 Foto: AFP

Grupo C

AUSTRÁLIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: quartas de final em 2007, 2011 e 2015

Caminho até à França: a Austrália perdeu a final da Copa Asiática para o Japão. Ao demitir o treinador Alen Stajcic, em janeiro, prejudicou os preparativos para a Copa do Mundo

Capitã: Sam Kerr, 25, atacante do Chicago Red Stars (EUA)

Destaque do time: atacante que estreou pela seleção principal aos 15 anos, Sam Kerr é considerada uma das maiores atacantes do mundo e candidata a craque nesta Copa do Mundo

BRASIL

Melhor posição em uma Copa do Mundo: vice-campeão em 2007

Caminho até à França: as canarinhas se classificaram para sua oitava Copa do Mundo, com 31 gols em sete partidas da Copa América Feminina, ante dois gols sofridos

Capitã: Marta, 33, atacante do Orlando Pride (EUA)

Destaque do time: nenhuma jogadora marcou mais gols em Copas do Mundo do que Marta, que tem 15, mas ainda busca o título inédito. Ela foi seis vezes eleita a melhor do mundo

ITÁLIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: quartas de final, 1991

Caminho até à França: ausente desde 1999, volta à Copa com ajuda do investimento ampliado em suas equipes femininas feito por alguns dos maiores clubes italianos

Capitã: Sara Gama, 30 anos, zagueira da Juventus (ITA)

Destaque do time: peça central da equipe, a zagueira Sara Gama é um dos pilares da defesa. Mas sua colega de Juventus, Barbara Bonansea, 27, que se tornou uma força no meio de campo, também merece atenção

JAMAICA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: esta é a primeira Copa do Mundo para a Jamaica

Caminho até à França: a Jamaica é a primeira equipe caribenha a conseguir vaga para a Copa do Mundo Feminina, uma realização conquistada cinco anos depois que a equipe ressurgiu

Capitã: não divulgado

Destaque do time: Khadija Shaw, 22, atacante do Florida Krush (EUA), os 19 gols que marcou nas eliminatórias fazem dela a artilheira dos qualificativos para a Copa

Grupo D

ARGENTINA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: última colocada em seu grupo em suas duas participações anteriores: 2003 e 2007

Caminho até à França: a Albiceleste quase não foi à França, tendo chegado em terceiro lugar na Copa América Feminina, conquistou a vaga na repescagem contra o Panamá

Capitã: Florencia Bonsegundo, 25, meia do Huelva (ESP)

Destaque do time: Belén Potassa, 30, atacante do San Lorenzo (ARG), é uma das poucas integrantes da atual seleção a ter disputado a Copa do Mundo de 2007, quando tinha 17 anos

ESCÓCIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: esta é a primeira copa para a Escócia

Caminho até à França: a Escócia foi uma das maiores surpresas na preparação para a Copa da França. Venceu sete partidas nas eliminatórias da Uefa e garantiu o primeiro lugar do grupo

Capitã: Kim Little, 28, meia do Arsenal

Destaque do time: Kim Little, que voltou à seleção depois de uma lesão que a impediu de jogar o campeonato europeu de 2017, têm 126 partidas pela seleção, e mais de 50 gols

INGLATERRA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: terceiro lugar, em 2015

Caminho até à França: a Inglaterra passou fácil pela eliminatória, marcando 29 gols e sofrendo apenas um. Derrotou Brasil e Japão e empatou com os EUA na SheBelieves Cup, meses atrás

Capitã: Steph Houghton, 31, zagueira do Manchester City (ING)

Destaque do time: a atuação da capitã Steph Houghton na defesa foi crucial para a Inglaterra no título da SheBelieves, mas o ataque equilibrado da seleção também foi importante

JAPÃO

Melhor posição em uma Copa do Mundo: campeão, em 2011

Caminho até à França: o Japão se classificou facilmente na Ásia. Este ano, registrou resultados interessantes, como a vitória sobre o Brasil e o empate com os EUA na SheBelieves Cup

Capitã: Saki Kumagai, 28, zagueira do Lyon (FRA)

Destaque do time: Autora do pênalti que deu o título ao Japão na final de 2011, Saki Kumagai fez a mesma coisa para garantir a vitória do Lyon na final da Liga dos campeões 2016

Capitã do time é uma das mais experientes nesta Copa Foto: AFP

Grupo E

CAMARÕES

Melhor posição em uma Copa do Mundo: oitavas de final, em 2015, a primeira copa para as camaronesas

Caminho até à França: Camarões derrotou o Mali na decisão do terceiro lugar da Copa Africana de Nações, em novembro, e em seguida passou seis meses sem jogar

Capitã: Christine Manie, 35, zagueira do FCU Olimpia Cluj (ROM)

Destaque do time: jogadora mais velha da seleção, Christine Manie ajudou a garantir a classificação da equipe às suas duas Copas

CANADÁ

Melhor posição em uma Copa do Mundo: quarto lugar, em 2003

Caminho até à França: o Canadá terminou em segundo lugar nas eliminatórias da Concacaf depois de perder por 2 a 0 para os Estados Unidos

Capitã: Christine Sinclair, 35, atacante do Portland Thorns (EUA)

Destaque do time: a capitã Christine Sinclair, que completará 36 anos durante a Copa, é o coração do time. Ela já ganhou por 14 vezes o prêmio de melhor jogadora do ano no Canadá

HOLANDA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: oitavas de final em 2015, a primeira Copa do Mundo para o país

Caminho até à França: a Holanda, atual campeã europeia, teve de passar por uma repescagem na Europa, depois de chegar em segundo lugar no grupo vencido pela

NORUEGA

Capitã: Sherida Spitse, 29, meia do Vålerenga Fotball (NOR)

Destaque do time: Lieke Martens, 26, meia-atacante do Barcelona, foi escolhida como jogadora do ano pela Fifa em 2017, ano em que foi campeã europeia pela seleção

NOVA ZELÂNDIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: fase de grupos (1991, 2007, 2011, 2015)

Caminho até à França: a seleção venceu a Copa das Nações da Oceania pela quarta vez consecutiva, sem sofrer gols, e com vitórias consecutivas por 8 a 0 na semifinal e na final

Capitã: não divulgado

Destaque do time: Abby Erceg, 29, aposentou-se duas vezes da seleção desde 2017 por brigar com a federação por mais apoio ao futebol feminino, mas foi convencida a retornar

Grupo F

CHILE

Melhor posição em uma Copa do Mundo: esta é a primeira Copa do Chile

Caminho até à França: o Chile está entre as quatro estreantes da Copa, e chegar lá não foi fácil. O time batalha por apoio há anos, e não disputou um jogo que fosse entre 2014 e 2017

Capitã: não divulgado

Destaque do time: Christiane Endler, 27, goleira do PSG, foi considerada a melhor goleira do campeonato francês na temporada passada

EUA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: campeã em 1991, 1999 e 2015, as americanas chegaram pelo menos à semifinal em todas as copas que disputaram

Caminho até à França: os EUA conquistaram o oitavo título na Concacaf, um recorde, goleando o México (6 a 0), Panamá (5 a 0), Trinidad e Tobago (7 a 0) e Jamaica (6 a 0)

Capitã: Carli Lloyd, 36, meia do Sky Blue (EU)

Destaque do time: Alex Morgan, 29, atacante do Orlando Pride (EUA) já marcou seu 100º gol pela seleção e comanda o poderoso ataque da seleção favorita a conquistar o título

SUÉCIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: terceiro lugar em 1991 e 2011

Caminho até à França: a seleção se classificou com facilidade para a copa da França, vencendo as sete partidas de seu grupo nas eliminatórias

Capitã: Caroline Seger, 34, volante do Rosengård (SUE)

Destaque do time: Stina Blackstenius, 23, atacante do Linköpings (SUE), artilheira da Copa do Mundo sub-19 quatro anos atrás, ela fez mais cinco gols nas eliminatórias

TAILÂNDIA

Melhor posição em uma Copa do Mundo: fase de grupos em 2015, a primeira copa do país

Caminho até à França: a seleção viaja à França para sua segunda Copa do Mundo com o quarto lugar na Copa Asiática como seu melhor resultado

Capitã: Duangnapa Sritala, 34

Destaque do time: a veloz Kanjana Sung-ngoen, 32, atacante do Bangkok (TAI), atormentou a defesa da Austrália nas semifinais da Copa Asiática do ano passado