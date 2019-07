Conheça os cearenses que disputam os Jogos Pan-Americanos de 2019

Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, começaram na última quarta-feira (24), com as disputas do Vôlei de Praia e Handebol. Ao todo, a delegação do Brasil vai contar com 487 atletas (251 homens e 236 mulheres), que disputarão 49 modalidades na competição. A expectativa é de que os brasileiros alcancem a segunda colocação geral do quadro de medalhas, superando Toronto-2015, quando ficou atrás de EUA e Canadá. Com cerimônia de abertura marcada para sexta-feira (26), às 20h30 (de Brasília), confira a lista dos cearenses convocados para defender o País:

Carol Horta (Vôlei de Praia)

Foto: Alexandre Loureiro / COB

Conquistando uma medalha de bronze na primeira participação em Jogos Pan-Americanos, na edição de 2015, Carol retorna ao torneio como o maior nome da Seleção no Vôlei de Praia, fazendo dupla com ngela. Na última temporada, conquistou o SuperPraia e faturou as etapas do Brasil e do Chile no Circuito Sul-Americano.

Elaine Gomes (Handebol)

Foto: GloboEsporte.com

Campeã Mundial em 2013, Elaine nasceu em Fortaleza e se destacou com participações pela seleção brasileira durante os títulos dos Jogos Sul-Americanos de Santiago (2014) e do Pan-Americano de Toronto (2015). Em Lima, o time nacional busca vaga direta na Olimpíada de Tokyo, em 2020.

Laila Ferrer (Arremesso do Dardo)

Foto: Luiz Pires / Pinheiros

Natural de Pacatuba, a atleta é a líder do ranking brasileiro de Arremesso de Dardo e a 6ª do continente americano. Aos 37 anos, chega para disputar o Pan pela terceira vez na carreira e brigar por uma medalha, onde o Brasil só soma dois bronzes. A principal marca no currículo foi um lançamento de 60,07m.

Luiz Altamir (Natação)

Foto: divulgação / CBDA

Nascido em Boa Vista, Roraima, o nadador de 22 anos é cearense de coração. Crescido em Fortaleza, Altamir deixou a família na capital cearense ainda na adolescência e foi para o Sudeste do Brasil em busca do sonho de se tornar um atleta profissional. A carreira começou aos 9 anos, quando conquistou três medalhas de ouro representando o Ceará no Norte-Nordeste. É o atual recordista do Pan no revezamento 4x200 livre.

Manoel Messias (Triatlo)

Foto: divulgação

Revelado pela Federação de Triatlo do Ceará no Núcleo Praia do Futuro aos 13 anos, Messias foi eleito pelo COB como o melhor na modalidade em 2015. Treinando em São Paulo, fez história ao ser o primeiro brasileiro campeão mundial Júnior e tem também os títulos do Pan-Americano do esporte e do Sul-Americano.

Thaís Moura (Tiro Esportivo)

Foto: arquivo pessoal

Com sangue mineiro, veio morar em Fortaleza aos três anos de idade com a família. Passou por Basquete e Judô até despontar no Tiro Esportivo através de um convite da federação cearense. Representando o Estado, acumula diversas títulos nacionais e sul-americanos.

Vittória Lopes (Triatlo)

Foto: reprodução

Filha da atleta renomada Hedla Lopes, que participou 22 vezes do Ironman, Vittória foi vice-campeã do Mundial Militar de Triatlo, disputado na Suécia em 2018. Foi convocada para integrar a Seleção após o Pan-Americano da modalidade, realizado neste ano.